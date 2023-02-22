В Волгограде в соборе Александра Невского скончался 75-летний прихожанин

В Волгограде в соборе Александра Невского скончался 75-летний прихожанин. Об этом сообщает V1.ru.

Инцидент случился в среду, 22 февраля, около семи часов утра. 75-летний мужчина пришел в храм, подошел к иконам, помолился, сделал несколько шагов и рухнул на пол. В региональном следкоме подтвердили смерть мужчины.

Следователи сообщили, что причиной смерти стала черепно-мозговая травма, полученная мужчиной при падении. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Источники сообщают, что скончавшийся не имел регистрации на территории Волгограда, нередко его видел в различных социальных приютах.

По данному факту проводится проверка.