В США заявили, что Украина уже проиграла в борьбе с Россией

Риттер полагает, что Киев зря надеется на артиллерию при ведении боевых действий, так как свои запасы ВСУ истощат уже к лету и у НАТО уже не будет возможности их восполнить.

Украина уже проиграла в борьбе с Россией. Об этом в среду, 22 февраля, заявил американский военный аналитик, бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США и инспектор ООН по контролю над вооружениями в Ираке Скотт Риттер в беседе с изданием Mysl Polska, передает РИА Новости.

«Все кончено. Независимо от заявлений на Западе по поводу России, все уже знают, что Украина побеждена», — подчеркнул он.

Риттер полагает, что Киев зря надеется на артиллерию при ведении боевых действий, так как свои запасы ВСУ истощат уже к лету и у НАТО уже не будет возможности их восполнить. Польша, которая выступает за увеличение поставок оружия, лишь начинает осознавать, то Украине не победить.

«Россия, на которую Польша указывает пальцем и высмеивает, скоро будет стоять у польских границ и смотреть на нее в бинокль», — подытожил Риттер.