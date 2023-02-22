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В рязанском парке имени Гагарина появится спортивная, детская и скейт площадки
Парк благоустроят до 1 сентября 2023 года.

В рязанском парке имени Гагарина появится спортивная, детская и скейт площадки. Тендер на благоустройство появился на сайте госзакупок.

Дирекция благоустройства города выделила на работы 28 млн 433 тысячи 963 рубля.

Подрядчик проложит асфальтобетонные дорожки, установит освещение, 15 лавочек, 11 урн, три спортивных тренажера и два комплекса, брусья, детский игровой комплекс, песочный дворик, двое качелей, карусель, три качалки, столик, три универсальных комплекса, баланс цинк, скейт-площадку и вагончик для дворников.

Парк благоустроят до 1 сентября 2023 года. Напомним, парк имени Гагарина стал лидером голосования за объекты благоустройства в 2023 году по Московскому району. Мэрия обсуждала с рязанцами благоустройство парка.