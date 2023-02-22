В Рязанской области за год на контрактную службу приняли более 800 человек

В Рязанской области за год рекордно увеличилось число контрактников. Об этом телеканалу ГТРК «Ока» рассказал начальник пункта отбора на военную службу по контракту по Рязанской области Дмитрий Зайцев.
«Прошлый год был рекордным во всех смыслах за последние 10,5 лет работы нашего пункта отбора. Лично знаю множество примеров, когда отец с сыном приходили к нам для того, чтобы поступить на службу по контракту. В основном приходят люди остепенившиеся, осознанные», — отметил начальник пункта отбора по контракту Рязанской области.
По словам Зайцева, семьями шли те люди, которые, в первую очередь, думали о воинском долге, нежели о материальной составляющей.
Кроме того, начальник пункта отбора рассказал о федеральных и региональных мерах поддержки участникам спецоперации.