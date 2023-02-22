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В Рязанской области снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ
За прошедшую неделю в регионе зарегистрировали 8329 случаев заболевания — это 76,8 случаев на 10 тысяч населения.

В Рязанской области снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

За прошедшую неделю в регионе зарегистрировали 8329 случаев заболевания — это 76,8 случаев на 10 тысяч населения. По сравнению с прошлой неделей показатель снизился на 64,2 процентов, 52,6% из заболевших составили дети.

В ведомстве напомнили, что грипп может вызвать серьезные осложнения у детей, пожилых людей и у людей с хроническими заболеваниями. Речь идет о таких осложнениях как пневмония, абсцесс легкого, синуситы, отиты, менингит и другие.

Эпидемиологическая ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Рязанской области.