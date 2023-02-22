В Рязанской области похолодает до -21 градуса

В четверг, 23 февраля, в регионе ожидается переменная облачность. Ночью пойдет небольшой снег, днем — без осадков.

В Рязанской области похолодает до -21 градуса. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального управления МЧС.

В четверг, 23 февраля, в регионе ожидается переменная облачность. Ночью пойдет небольшой снег, днем — без осадков.

Ветер северно-западного направления будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит -16,-21 градус, днем — от -8 до -13 градусов.

На дорогах области сохранится гололедица.