Рязанские газовщики поддержат работу Вечного огня на площади Маргелова в постоянном режиме

22 февраля рязанские газовики зажгли Вечный огонь на мемориале «Вечная память рязанцам, погибшим в локальных войнах» на площади им. генерала армии В. Ф. Маргелова. Предварительно специалисты «Рязаньгоргаз» выполнили комплекс технических работ, что позволит газовому оборудованию работать в постоянном режиме.

22 февраля рязанские газовики зажгли Вечный огонь на мемориале «Вечная память рязанцам, погибшим в локальных войнах» на площади им. генерала армии В. Ф. Маргелова. Предварительно специалисты «Рязаньгоргаз» выполнили комплекс технических работ, что позволит газовому оборудованию работать в постоянном режиме.

Внесение объекта в реестр Вечных огней Министерства обороны РФ позволило изменить статус Огня памяти на статус Вечный огонь.

«Наша задача поддерживать работу Вечного огня в постоянном режиме, обеспечить безопасную и бесперебойную работу газового оборудования мемориала, и мы относимся к этому не как к работе, а как к почетной обязанности», — отметил главный инженер — первый заместитель генерального директора АО «Рязаньгоргаз» Сергей Вишняков.

Справка:

АО «Рязаньгоргаз» входит в Группу «Газпром межрегионгаз», осуществляет транспортировку природного газа, техническое обслуживание и эксплуатацию газораспределительных систем, проектирование и строительство объектов газоснабжения, обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в г. Рязань.