В Рязани стартовал всероссийский конкурс «АгроНТРИ» для школьников из сел и малых городов

Цель конкурса — вовлечь в техническое творчество и познакомить с современными технологическими решениями в АПК России школьников сельских поселений и малых городов.

В Рязани стартовал всероссийский конкурс «АгроНТРИ» для школьников из сел и малых городов. Об этом в среду, 22 февраля, сообщила пресс-служба Рязанского агротехнологического университета.

Регистрация началась с 21 февраля. Цель конкурса — вовлечь в техническое творчество и познакомить с современными технологическими решениями в АПК России школьников сельских поселений и малых городов.

В этом году конкурс проходит в новом формате — теперь это «АгроНТРИ»: наука, технологии, развитие и инновации.

Очный региональный этап Конкурса пройдет 16-17 мая 2023 года в Рязанском государственном агротехнологическом университете имени Костычева.

К новым направлениям — «АгроРоботы», «АгроКоптеры», «АгроМетео», «АгроКосмос», «АгроБио» и «ДоброПчел» — присоединятся «АгроСмарт» (дистанционное управление системами выращивания культурных растений), «АгроВет» (современная ветеринария) и «АгроРоверы» (управление роботами в реальных условиях).

Организаторами конкурса выступают Фонд содействия инновациям и Ассоциация образовательных учреждений АПК и рыболовства при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства сельского хозяйства РФ.

Регистрация продлится до 2 апреля.