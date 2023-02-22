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В Рязани ищут подрядчика на ремонт пассажирских автобусов за 6,5 млн рублей
Работы буду выполняться до 30 декабря 2023 года.

В Рязани ищут подрядчика на техническое обслуживание и ремонт пассажирских автобусов и транспортных средств за 6,5 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

МУП «Управление Рязанского троллейбуса» выделило 6 млн 500 тысяч рублей. Подрядчик должен будет оказывать услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, а также закупить запасные части для транспортных средств. Станция технического обслуживания подрядчика должна располагаться не далее 15 км от улицы Радиозаводская № 35.

Кроме того, в документации указывается, что общая сумма покупки всех нужных запасных частей и цены нормо-часа составляет 145 млн 808 тысяч 311 рублей. Однако, на данный момент, «невозможно определить объем потребности в услугах».

Работы выполнят до 30 декабря 2023 года.