В Подмосковье водитель «Ниссана» насмерть сбил двоих детей

В Подмосковье водитель «Ниссана» насмерть сбил двоих детей. Об этом в среду, 22 февраля, сообщили в ГУ МВД по Московской области.

Авария случилась во вторник, 21 февраля, в подмосковном Королеве. 37-летний водитель Nissan насмерть сбил двоих детей — 12-летнюю девочку и пятилетнего мальчика, переходивших дорогу. После этого иномарка врезалась в остановку.

«В результате происшествия 12-летняя девочка погибла на месте, мальчика с телесными повреждениями госпитализировали, впоследствии он скончался», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, мужчина не справился с управлением.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Полиция уже допрашивает владельца авто.