В нескольких городах России по радио передали сигнал «воздушной тревоги»
В нескольких городах России по радио передали сигнал «воздушной тревоги». Об этом в среду, 22 февраля, пишет Telgram-канал «Осторожно, новости».
Утром сразу в нескольких городах России на радио прозвучала «воздушная тревога». Слушателям сообщили про угрозу ракетного удара и призвали уйти в укрытия.
В сообщении отметили, что подобные сообщения услышали жители Пятигорска, Тюмени, Воронежа, Казани, Нижнего Новгорода и Магнитогорска.
Тревога прозвучала на радиостанциях Relax FM, Авторадио, Юмор FM, Comedy radio.
Власти Воронежской области опровергли факт тревоги и сообщили, что произошел взлом, за которым стоят «пособники киевского режима».