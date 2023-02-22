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В нескольких городах России по радио передали сигнал «воздушной тревоги»

В нескольких городах России по радио передали сигнал «воздушной тревоги». Об этом в среду, 22 февраля, пишет Telgram-канал «Осторожно, новости».

Утром сразу в нескольких городах России на радио прозвучала «воздушная тревога». Слушателям сообщили про угрозу ракетного удара и призвали уйти в укрытия.

В сообщении отметили, что подобные сообщения услышали жители Пятигорска, Тюмени, Воронежа, Казани, Нижнего Новгорода и Магнитогорска.

Тревога прозвучала на радиостанциях Relax FM, Авторадио, Юмор FM, Comedy radio.

Власти Воронежской области опровергли факт тревоги и сообщили, что произошел взлом, за которым стоят «пособники киевского режима».