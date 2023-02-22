В Москве при пожаре в отеле «Москабельмет» погибли семь человек

В Москве при пожаре в отеле «Москабельмет» погибли семь человек. Об этом в среду, 22 февраля, сообщил Telegram-канал 112.

Известно, что в многоэтажке находится общежитие. Там в коридоре на пятом этаже началось возгорание. Предварительно, постоялец поджег вещи. Жильцы сообщили, что перед пожаром он выпил и начал конфликтовать с многодетной семьей, которая делала ремонт. После словесной перепалки один из соседей увидел в глазок горящие мешки с вещами, которые давно стояли в коридоре, и сразу вызвал экстренные службы.

Люди просили помощи из окон. Из здания эвакуировали около 200 человек.

Общая площадь возгорания — 100 квадратных метров. Датчики пожарной сигнализации в здании не сработали.

При пожаре погибли семь человек, среди них — двое детей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Оказания услуг не отвечающих требованиям безопасности».