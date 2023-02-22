В Киеве заявили о тайно готовящемся масштабном наступлении

В Киеве заявили о тайно готовящемся масштабном наступлении. Об этом агентству «Укринформ» рассказал командующий объединенными силами украинских войск Сергей Наев, пишет URA.RU.

Он не стал сообщать дату наступления, отметив, что это остается в тайне.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что США принуждают Киев к наступлению в южном направлении.

Глава украинской разведки спрогнозировал сроки решающих боев.