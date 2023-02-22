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В Красноярском крае трехлетний мальчик утонул в ванне
Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

В Красноярском крае трехлетний мальчик утонул в ванне. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Инцидент произошел в городе Бородино Рыбинского района. В среду, 22 февраля, около 07:00 мать обнаружила сына в наполненной ванне без признаков жизни. Отец в это время находился на работе вахтовым методом.

Известно, что ребенок воспитывался в полной благополучной семье с еще двумя детьми пяти и семи лет. По словам матери, мальчик неоднократно сам забирался в ванну и мог самостоятельно наполнить ее водой.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).