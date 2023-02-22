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В Госдуме призвали отказаться от ЕГЭ
По словам депутата Хамзаева, ЕГЭ — навязанный тест, который «оболванивает подготовку наших детей к обучению в высших учебных заведениях».

В Госдуме призвали отказаться от ЕГЭ. Об этом РИА Новости рассказал депутат Султан Хамзаев.

По словам парламентария, ЕГЭ — навязанный тест, который «оболванивает подготовку наших детей к обучению в высших учебных заведениях». Он выступил за отмену такой формы экзамена после заявления Владимира Путина о необходимости возвращения традиционной системы обучения в России.

Заместитель председателя комитета по науке, образованию и культуре в Совете Федерации Наталия Косихина в свою очередь отметила, что отмена ЕГЭ не должна происходить одномоментно.

«Действительно, к системе Единого государственного экзамена накопилось не мало вопросов, однако считаю, что быстрыми и реакционными шагами, как и в сфере изменения сроков обучения в университетах, не должно», — заявила Косихина.

По ее словам, отмену ЕГЭ нужно обсудить с экспертами и общественностью, просчитать все риски и уже после принимать решение.