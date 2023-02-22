В Деулине произошел пожар в жилом доме

В Деулине произошел пожар в жилом доме. Об этом сообщил «МК в Рязани».

ЧП произошло в среду, 22 февраля, в деревне Деулино в одном из домов по улице Лесной. По предварительной информации, на момент возгорания в строении находились люди. Их спасли.

Сообщается, что пламя перекинулось на соседние строения.

«Огонь распространяется. А дорога к нам зимой такая, что 40 км в час ехать можно», — сообщили жители с места событий.

В пресс-службе регионального управления МЧС сообщили, что пожар локализован. В происшествии никто не пострадал.