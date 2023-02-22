В аварии у ТЦ «Круиз» пострадали три человека, среди них — ребенок

На перекрестке Солочтнского шоссе и улицы Кальная столкнулись Renault Duster и Mercedes-Benz.

В аварии у ТЦ «Круиз» пострадали три человека, среди них — ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла в среду, 22 февраля, около 13:40. На перекрестке Солочинского шоссе и улицы Кальная столкнулись Renault Duster и Mercedes-Benz.

В аварии пострадали три человека — 34-летний водитель и десятилетний пассажир Renault, а также 41-летний пассажир Mercedes. Пострадавшим оказали медпомощь. Проводится проверка.

Ранее в сети появилось видео с места ДТП.