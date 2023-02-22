Умерла рязанский музыкальный краевед и библиотекарь Тамара Цуканова. Об этом
Тамара Цуканова умерла в среду, 22 февраля, на 92-м году жизни. Она была одним из самых известных библиотекарей региона, музыкальным краеведом, имела звание заслуженного работника культуры РФ.
Тамара Цуканова была организатором и первым руководителем нотно-музыкального отдела ныне — центра литературы по искусству областной библиотеки имени Горького. Также на протяжении 38 лет возглавляла клуб «Олимп» — общество любителей изоискусства, музыки, поэзии, сообщили
«Благодаря ее краеведческим изысканиям широкой аудитории был открыт удивительный пласт истории и культуры Рязанского края
Панихида пройдет в церкви Всех скорбящих радость на Скорбященском кладбище 24 февраля в 11:00.