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Умерла рязанский музыкальный краевед и библиотекарь Тамара Цуканова
Тамара Цуканова умерла в среду, 22 февраля, на 92-м году жизни. Она была одним из самых известных библиотекарей региона, музыкальным краеведом, имела звание заслуженного работника культуры РФ.

Умерла рязанский музыкальный краевед и библиотекарь Тамара Цуканова. Об этом сообщили «Рязанские ведомости».

Тамара Цуканова умерла в среду, 22 февраля, на 92-м году жизни. Она была одним из самых известных библиотекарей региона, музыкальным краеведом, имела звание заслуженного работника культуры РФ.

Тамара Цуканова была организатором и первым руководителем нотно-музыкального отдела ныне — центра литературы по искусству областной библиотеки имени Горького. Также на протяжении 38 лет возглавляла клуб «Олимп» — общество любителей изоискусства, музыки, поэзии, сообщили на сайте областной библиотеки.

«Благодаря ее краеведческим изысканиям широкой аудитории был открыт удивительный пласт истории и культуры Рязанского края XIX—XX вв.еков, музыкальной жизни Рязани. Все, кто знал Тамару Николаевну, неизменно восхищались этой незаурядной личностью, ее человеческими качествами, большой музыкально-просветительской деятельностью», — говорится в сообщении.

Панихида пройдет в церкви Всех скорбящих радость на Скорбященском кладбище 24 февраля в 11:00.