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Стали известны подробности пожара в отеле Москвы с семью погибшими
Следователи считают пожар массовым убийством.

Пожар в отеле с семью погибшими в Москве расценили как массовое убийство, сообщает главное следственное управление СК России по Москве.

Следователи считают, что подозреваемый совершил поджог на пятом этаже здания, действуя из личных неприязненных отношений к жильцам.

По данным Telegram-канала Shot по подозрению в совершении пожога разыскивается белгородский фермер.

Напомним, возгорание произошло вечером 21 февраля в Москве, отеле «Москабельмет» на Международной улице, в результате которого погибли семь человек, из них двое детей. Пострадали ещё 15 человек. В момент пожара из здания эвакуировали около 200 человек. Общая площадь возгорания — 100 квадратных метров. Датчики пожарной сигнализации в здании не сработали.