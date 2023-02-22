Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 22
-11°
Чтв, 23
-9°
Птн, 24
-3°
ЦБ USD 74.71 -0.15 23/02
ЦБ EUR 79.57 -0.19 23/02
Нал. USD 75.05 / 80.8 22/02 14:20
Нал. EUR 79.55 / 81.23 22/02 17:02
Новости
Итоги года New
Публикации
«ВашаКомната.РФ»: как обставить квартиру мебелью по доступной цене
Несмотря на тотальное увлечение минимализмом и лаконичн...
9 часов назад
537
Главврач Рязанского онкодиспансера о группах риска, санкциях и опасных...
10 часов назад
1 453
Краснокнижные птицы и костры рябин. Московские ученые разработали идеи...
«Зеленый сад» пригласил рязанских и московских ученых д...
20 февраля 11:22
2 327
Дорогу осилит везущий. В чьих руках будущее общественного транспорта Р...
17 февраля 12:45
4 846
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Сотрудники ТРЦ «Барс на Московском» пожаловались на холод в помещениях
Руководство ТРЦ сообщило, что поломка устранена. В ближайшее время установят дополнительные отопительные приборы, что поможет избежать подобных проблем.

Сотрудники ТРЦ «Барс на Московском» пожаловались на холод в помещениях и что вынуждены выпрашивать администраторов включать им отопление. Об этом РЗН. инфо рассказали работники ТРЦ.

Сотрудники пояснили, что надевают на работу по несколько слоев теплой одежды. Продавцы обращались к администрации торгового центра с просьбой увеличить температуру в здании, но те сообщали, что у них «перерасход».

"Администратор говорит, что у них перерасход. Потом, когда мы начали массово жаловаться, они сказали: «говорите, будем включать», но и здесь ничего не изменилось. Даже когда просим — по утрам температура выше 11 градусов не поднимается. Нам постоянно приходится буквально ругаться за возможность работать в тепле", — рассказал источник.

На протяжении всего рабочего дня температура может подняться лишь до 13-15 градусов, и только лишь к вечеру устанавливается комфортная температура в пределах 18 градусов.

Руководство ТРЦ «Барс» прокомментировало РЗН. инфо жалобы продавцов центра. В ТРЦ отметили, что из-за «особенности конструкции цокольного этажа в сильные морозы наблюдается охлаждение входной зоны со стороны парковки. В связи с поломкой одной из тепловых завес, утренняя температура была ниже норм».

Сообщается, что поломка устранена. Кроме этого, в ближайшее время будут установлены дополнительные отопительные приборы, что поможет избежать подобных проблем впредь.