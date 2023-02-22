Сотрудники ТРЦ «Барс на Московском» пожаловались на холод в помещениях

Руководство ТРЦ сообщило, что поломка устранена. В ближайшее время установят дополнительные отопительные приборы, что поможет избежать подобных проблем.

Сотрудники ТРЦ «Барс на Московском» пожаловались на холод в помещениях и что вынуждены выпрашивать администраторов включать им отопление. Об этом РЗН. инфо рассказали работники ТРЦ.

Сотрудники пояснили, что надевают на работу по несколько слоев теплой одежды. Продавцы обращались к администрации торгового центра с просьбой увеличить температуру в здании, но те сообщали, что у них «перерасход».

"Администратор говорит, что у них перерасход. Потом, когда мы начали массово жаловаться, они сказали: «говорите, будем включать», но и здесь ничего не изменилось. Даже когда просим — по утрам температура выше 11 градусов не поднимается. Нам постоянно приходится буквально ругаться за возможность работать в тепле", — рассказал источник.

На протяжении всего рабочего дня температура может подняться лишь до 13-15 градусов, и только лишь к вечеру устанавливается комфортная температура в пределах 18 градусов.

Руководство ТРЦ «Барс» прокомментировало РЗН. инфо жалобы продавцов центра. В ТРЦ отметили, что из-за «особенности конструкции цокольного этажа в сильные морозы наблюдается охлаждение входной зоны со стороны парковки. В связи с поломкой одной из тепловых завес, утренняя температура была ниже норм».

Сообщается, что поломка устранена. Кроме этого, в ближайшее время будут установлены дополнительные отопительные приборы, что поможет избежать подобных проблем впредь.