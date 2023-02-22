Рязаньстат посчитал стоимость подарков к 23 февраля

Стоимость наборов для красоты, спорта, а также смартфона посчитали в ведомстве.

Рязаньстат посчитал, сколько жители региона готовы потратить на подарки к 23 февраля.

Самые дешевые наборы для красоты обойдутся в 2 742 рубля, на втором месте — комплект из шарфа, перчаток и джемпера. Его стоимость — 4845 рублей. Спортивные подарки — спортивный костюм, кроссовки и рюкзак будут стоить 9275 рублей. Самым дорогим будет покупка смартфона и наушников, которые обойдутся в 18045 рублей.