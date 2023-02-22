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Рязанец пытался дать взятку полицейскому для избежания ответственности за езду под наркотиками без «прав»
Против рязанца возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 3 статьи 291 УК РФ («Покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий»).

Рязанец пытался дать взятку полицейскому для избежания ответственности за езду под наркотиками без «прав». Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

В январе 2023 года 42-летнего жителя Клепиковского района остановили на одной из улиц Спас-Клепиков. Мужчина сел за руль в состоянии наркотического опьянения, не имея водительских прав.

В отделении полиции рязанец попытался дать взятку сотруднику ГИБДД в размере 30 тысяч рублей, чтобы избежать ответственности за совершенное нарушение. Полицейский отказался.

Против рязанца возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 3 статьи 291 УК РФ («Покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий»).