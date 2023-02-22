Рязанцев предупредили о ремонтных работах на железнодорожном переезде в Рыбновском районе
Речь идет о переезде на 185 километре по направлению из Рязани в Москву.
Рязанцев предупредили о ремонтных работах на железнодорожном переезде в Рыбновском районе. Об этом пишет портал
В среду, 22 февраля, на железнодорожном переезде 185 км (направление «Рязань — Москва») до 17:00 из-за ремонтных работ будет затруднено движение транспорта.
Рязанцев попросили учитывать эту информацию при планировании маршрута.