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Рогов: США принуждают Киев к наступлению в южном направлении

США принуждают Киев к наступлению в южном направлении. Об этом в среду, 22 февраля, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает РИА Новости.

Рогов заявил, что президенту США Джо Байдену война нужна ценой «хоть всех жителей постукраинского пространства». Таким образом он хочет заработать себе политические баллы и дивиденды в преддверии новой избирательной кампании и показать себя американскому народу в роли вершителя мира, считает представитель Запорожья.

«Байден не поехал в штат Огайо, где произошла экологическая катастрофа, когда надо быть с американским народом, зато решил побывать в Киеве и отдал предпочтение объятьям с Зеленским», — сказал Рогов.