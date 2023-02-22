Путин обратился к россиянам со сцены «Лужников»

Во время своего выступления глава государства заявил, что прямо сейчас ведется бой на исторических рубежах страны, об этом ему сообщили военные руководители.

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с наступающим Днем защитника Отечества на митинге-концерте в «Лужниках». Об этом в среду, 22 февраля, сообщает РИА Новости.

Во время своего выступления глава государства заявил, что прямо сейчас ведется бой на исторических рубежах страны, об этом ему сообщили военные руководители.

«Вот сейчас только слушал высшее военное руководство страны о том, что прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах за наших людей, его ведут такие же мужественные бойцы, которые здесь сейчас стоят рядом с нами», — отметил президент.

Он также заявил, что каждый, кто поддерживает бойцов, тоже является защитником Отечества: и врачи, и медсёстры, и нянечки, и работники оборонных предприятий, транспортного сектора.