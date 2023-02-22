Прокуратура назвала причину обрушения потолка на железнодорожном вокзале в Ряжске

Начальнику Московской дирекции пассажирских обустройств Центральной дирекции пассажирских обустройств — филиала ОАО «РЖД», которая отвечает за содержание здания, внесли представление.

Прокуратура назвала причину обрушения потолка на железнодорожном вокзале в Ряжске. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Проверка показала, что обрушение конструкции произошло из-за падения на нее отслоившейся штукатурки деревянного межэтажного перекрытия.

Начальнику Московской дирекции пассажирских обустройств Центральной дирекции пассажирских обустройств — филиала ОАО «РЖД», которая отвечает за содержание здания, внесли представление.

Сообщается, что в настоящее время на вокзале проводятся ремонтные работы по восстановлению потолка.