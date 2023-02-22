Пригожин показал трупы бойцов ЧВК «Вагнер» и обвинил в этом Герасимова и Шойгу

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опубликовал фото трупов бойцов и обвинил в их гибели главу Минобороны Сергея Шойгу и начальника генштаба ВС России Валерия Герасимова. Об этом в среду, 22 февраля, сообщила пресс-служба главы ЧВК.

«Боеприпасы нам как не давали, так и не дают. Никаких шагов по выдаче боеприпасов не сделано. Это парни, которые погибли вчера по причине „снарядного голода“, — их должно было быть в пять раз меньше! Кто виноват в том, что они погибли? Те, кто должны были решить вопрос со снабжением нас достаточным количеством боеприпасов. Финальная подпись должна ставиться Герасимовым или Шойгу — ни один из них не хочет принимать решения», — заявил Пригожин.

В сообщении также говорится, что ранее боеприпасы выдавались формально на воинские подразделения, которые вместо «Вагнера» берут Артемовск (Бахмут).

Пригожин также приложил второе фото с заявкой на имя генштаба от представителя ЧВК, в которой есть расходы и выданное количество.

«"Музыканты» недополучают в некоторых случаях даже больше 80% от необходимого. Мы должны их в ящиках держать и молиться на них? Или расходовать для поражения врага?", — написал Пригожин.