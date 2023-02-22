Полицейские по горячим следам раскрыли кражу со взломом в магазине Клепиковсего района

С помощью лома злоумышленники проникнули в магазин и похитили товар.

Полицейские задержали злоумышленников, подозреваемых в краже со взломом из магазина в Клепиковском районе. Об этом сообщает управление МВД России по Рязанской области.

Утром в среду, 22 февраля, в селе Давыдово Клепиковского района с помощью лома вскрыли дверь в продуктовый магазин. Взломщики похитили десять бутылок крепкого алкоголя, консервы и несколько блоков сигарет.

Прибывшие оперативники по горячим следам провели осмотр места преступления, опросили жителей. Выяснили, что в одном из домов было продолжительное веселье. В указанном доме следователи обнаружили причастных ко взлому лиц, а также часть спрятанной добычи.

Подозреваемые задержаны, им грозит лишение свободы сроком до пяти лет.