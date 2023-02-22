По всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты на сайте украинского министерства цифровой трансформации.

По всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на онлайн-карту на сайте украинского министерства цифровой трансформации.

В среду, 22 февраля, около 10:05 по московском времени тревогу объявили одновременно во всех областях страны.

Также сообщается, что в 07:15 воздушная тревога уже звучала в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях и подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области.

Ранее сообщалось, что в нескольких городах России по радио передали сигнал «воздушной тревоги».

Позже в МЧС объяснили это хакерской атакой на сервера коммерческих радиостанций.