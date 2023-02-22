Павел Малков поздравил рязанцев с Днем защитника Отечества

В среду, 22 февраля, в областной филармонии состоялось торжественное собрание, посвященное предстоящему празднику.

В среду, 22 февраля, в областной филармонии состоялось торжественное собрание, посвященное предстоящему празднику.

На мероприятии присутствовали представители руководства региона и областного центра, депутаты гордумы, представители общественных организаций, национальных, молодежных объединений, военнослужащие Рязанского гарнизона, курсанты, ветераны, участники специальной военной операции и члены их семей.

Губернатор обратился к присутствующим с приветственными словами.

«День защитника Отечества — особый для нашей страны праздник. Символ нашего общего уважения к тем, кто служил и служит сейчас. Для кого защита Отечества — это и долг, и дело чести. В этот праздник мы вспоминаем историю страны, наших героев. Во все времена наши воины не щадили свою жизнь, исполняя долг перед Родиной», — сказал Павел Малков.

Также он обратился к участникам спецоперации, отметив, что приоритетом для органов власти является внимание и поддержка военнослужащих и членов их семей.

«Социальные гарантии сейчас расширяются. Как сказал президент, будет создан специальный государственный фонд, а у каждой семьи участника СВО должно быть индивидуальное сопровождение. Обязательно без всякой бюрократии. Мы уже это делаем в регионе. Будем эту работу усиливать. Армия России и жители нашей страны сейчас как никогда едины», — подчеркнул Павел Малков.

Глава региона вручил офицерам войсковых частей и Рязанского училища ВДВ региональные награды. Нескольким представителям общественной организации ветеранов «Боевое братство» губернатор вручил почетный знак «За заслуги перед Рязанской областью». После торжественной церемонии состоялся праздничный концерт.

Также в областной библиотеке имени Горького прошел торжественный прием губернатора, в котором приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, герои России, Советского Союза, руководители органов власти, силовых структур, военного комиссариата, РГВВДКУ имени генерала армии Василия Маргелова, общественной палаты Рязанской области, представители ветеранских общественных организаций, Комитета семей воинов Отечества, родные и близкие участников специальной военной операции и Героев, погибших в СВО.