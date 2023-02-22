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Нового сенатора от Рязанской облдумы назначат через довыборы
Член Совфеда от региона Игорь Морозов досрочно сложил полномочия в ноябре прошлого года. Срок назначения другого представителя рязанские власти пропустили.

Нового сенатора от Рязанской облдумы назначат через довыборы. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источник в заксобрании региона.

Сообщается, что новый депутат заменит Станислава Подоля, в случае вступления в законную силу обвинительного приговора в его отношении.

Довыборы пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года.

Напомним, член Совета Федерации от Рязанской области Игорь Морозов досрочно сложил полномочия в ноябре 2022 года.

Позже сообщалось, что рязанская облдума пропустила срок назначения своего представителя в Совфед, который истек через месяц, 16 декабря.

В понедельник, 20 февраля, Перовский суд Москвы освободил депутата Подоля от наказания в связи с истечением срока давности. Несмотря на это, он должен будет выплатить пострадавшим моральную компенсацию.