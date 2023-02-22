На Украине хотят продлить зерновую сделку еще на год

На Украине хотят продлить зерновую сделку еще на год. Об этом агентству Reuters рассказал замминистра инфраструктуры Юрий Васьков, пишет РИА Новости .

Украина планирует запросить у Турции и ООН переговоры по продлению зерновой сделки с новыми параметрами, заявил замминистра инфраструктуры Юрий Васьков агентству Рейтер.

«Официальное предложение поступит от нас на этой неделе. Мы запросим продлить не на 120 дней, а по меньшей мере на год», — сказал он.

По словам чиновника, Киев также попросит увеличить число инспекционных команд, что снизит количество ожидающих инспекции судов. Украинские власти также хотят включить в сделку порты Николаева.