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На Украине хотят продлить зерновую сделку еще на год

На Украине хотят продлить зерновую сделку еще на год. Об этом агентству Reuters рассказал замминистра инфраструктуры Юрий Васьков, пишет РИА Новости.

Украина планирует запросить у Турции и ООН переговоры по продлению зерновой сделки с новыми параметрами, заявил замминистра инфраструктуры Юрий Васьков агентству Рейтер.

«Официальное предложение поступит от нас на этой неделе. Мы запросим продлить не на 120 дней, а по меньшей мере на год», — сказал он.

По словам чиновника, Киев также попросит увеличить число инспекционных команд, что снизит количество ожидающих инспекции судов. Украинские власти также хотят включить в сделку порты Николаева.