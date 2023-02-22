На Рязанском приборном заводе подвели итоги рационализаторской и изобретательской работы за 2022 год

На Государственном Рязанском приборном заводе (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех) по результатам 2022 года определены лучшие подразделения и работники в области рационализаторства и изобретательства.

На Государственном Рязанском приборном заводе (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех) по результатам 2022 года определены лучшие подразделения и работники в области рационализаторства и изобретательства.

В рамках заводского Дня качества генеральный директор АО «ГРПЗ» Борис Виноградов поздравил лучших изобретателей и рационализаторов по итогам 2022 года.

Звания «Лучший изобретатель» удостоены три сотрудника предприятия: заместитель начальника отдела Сергей Шаров, руководитель группы Валерий Кабанов и ведущий инженер-электроник Василий Соломатин. Лучшими рационализаторами признаны семь заводчан. Их наградили дипломами и денежными премиями.

«За прошедший год в Роспатент подана 21 заявка на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, получено восемь патентов на объекты промышленной собственности, по остальным — работа еще ведется, — отметил генеральный директор АО „ГРПЗ“ Борис Виноградов. — Авторами заявлено около 350 рацпредложений. Экономический эффект от их использования составил около 19 млн рублей, что в три раза больше, чем в прошлом году. Хочу поблагодарить сотрудников, которые принимают участие в этой работе, очень важной для нашего завода. Это одна из главных составляющих развития предприятия. Ваши идеи способствуют реализации задач и целей, которые стоят перед АО „ГРПЗ“ сегодня».

Кроме того, конкурсная комиссия признала лучшими пять подразделений-победителей, а их руководители и организаторы изобретательской и рационализаторской работы отмечены Почетными знаками конкурса «За достижение лучших показателей в изобретательской и рационализаторской работе среди подразделений предприятия» и денежными премиями.

В настоящее время АО «ГРПЗ» является правообладателем более 450 охраняемых объектов интеллектуальной собственности, большинство из которых использованы в производственной деятельности.

В АО «ГРПЗ» действует гибкая система стимулирования работников, занимающихся изобретательством и рационализаторством. Она включает как материальные, так и моральные факторы.