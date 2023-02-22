Мэрия опубликовала постановление о признании дома на проезде Грибоедова аварийным

В документе сказано, что собственники помещений многоквартирного дома должны снести здание в срок до 30 сентября 2034 года.

Мэрия опубликовала постановление о признании дома на проезде Грибоедова аварийным. Документ разместили в газете «Рязанские ведомости» от 22 февраля.

В документе сказано, что собственники помещений многоквартирного дома должны снести здание в срок до 30 сентября 2034 года.

Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства горадминистрации должно в течение пяти рабочих дней собрать сведения о собственниках, подготовить требования о сносе за счет собственных средств и отправить их заказными письмами. При наличии законных оснований управление должно предоставить помещения маневренного фонда гражданам, зарегистрированным по месту жительства в этом доме.

Управление капстроительства мэрии должно учесть дом при формировании адресной муниципальной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Если собственники здание не снесут, мэрия подготовит проект об изъятии участка и объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд.

5 февраля в доме обрушилась кирпичная кладка стены и образовалась крупная трещина. По словам жителей дома, они неоднократно заявляли об аварийном состоянии дома, но власти не реагировали.

Сорокина заявила, что обрушившийся дом на проезде Грибоедова снесут. Позже стало известно, что ночью в полуразрушенное здание ворвались воры.