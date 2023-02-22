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Медведев заявил, что Россию порвут на части, если она остановит СВО

Медведев заявил, что Россию порвут на части, если она остановит СВО. Такое мнение в среду, 22 февраля, политик высказал в своем Telegram-канале.

Он прокомментировал речь американского президента Джо Байдена, которую тот произнес накануне в Варшаве.

«Перефразируя известное выражение, Байден в Варшаве заявил: „Если Россия остановит своё вторжение, оно закончится прямо сейчас. Если украинцы перестанут защищаться — это будет концом Украины“. Это рафинированное враньё. Правда совсем в другом», — написал Медведев.

«Если Россия остановит СВО, не добившись победы, — России не будет, её порвут на части. Если США перестанут поставлять оружие киевскому режиму — война закончится», — заявил политик.