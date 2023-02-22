МЧС предупредило рязанцев о фейках на радио про угрозу ракетного удара

МЧС предупредило рязанцев о фейках про угрозу ракетного удара на радиостанциях. Информация об этом в среду, 22 февраля, появилась в группе ведомства.

«В результате хакерской атаки на сервера ряда коммерческих радиостанций в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация о якобы объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара. МЧС России сообщает, что данная информация является фейком и не соответствует действительности. Убедительная просьба следить за сообщениями в официальных источниках», — говорится в посте.

Ранее в нескольких городах России по радио передали сигнал «воздушной тревоги». Подобные сообщения услышали жители Пятигорска, Тюмени, Воронежа, Казани, Нижнего Новгорода и Магнитогорска.