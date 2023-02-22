Госдума приняла закон о приостановке участия России в ДСНВ

Законопроект о приостановлении участия России в договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений приняли единогласно. Он вступает в силу в день официального опубликования.

Госдума приняла закон о приостановке участия России в ДСНВ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ.

Законопроект о приостановлении участия России в договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений приняли единогласно. Он вступает в силу в день официального опубликования. Совет Федераций рассмотрит законопроект в среду, 22 февраля, после обеда.

Также уточняется, что решение о возобновлении участия в договоре будет принимать президент.

Напомним, во вторник, 21 февраля, президент Владимир Путин во время обращения в Федеральному собранию заявил, что Россия в ответ на американские ультиматумы приостанавливает участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, но не выходит из него.

Как пояснил замминистра иностранных дел Сергей Рябков, приостанавливаются все информационные обмены, все элементы договора, касающиеся верификации.

Договор подписали Россия и США в 2010 году. Согласно ему к февралю 2018 года страны должны были сократить арсенал до 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет, включая подводные лодки и тяжелые бомбардировщики, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок и 1550 боезарядов.

Позже генсек НАТО прокомментировал решение Путина о приостановке участия в ДСНВ.