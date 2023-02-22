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Глава администрации Ряжского района сообщил, что для выкупа платного путепровода выделили деньги
По словам Насонова, вопрос о выкупе будет закрыт до конца февраля — начала марта. В 2023 году объект передадут области, после чего проезд по нему станет бесплатным.

Глава администрации Ряжского района сообщил, что для выкупа платного путепровода выделили деньги. Об этом пишет издание «Вид сбоку».

В среду, 22 февраля, на отчете в районной думе Андрей Насонов высказался по поводу выкупал платного путепровода в Ряжском районе. Он отметил, что Рязанская область готова выкупить дорогу, деньги на выкуп есть, а собственник готов его продать.

По словам Насонова, вопрос о выкупе будет закрыт до конца февраля — начала марта. В 2023 году объект передадут области, после чего проезд по нему станет бесплатным.

Ранее губернатор Павел Малков поручил до весны определиться, выкупать ли платный путепровод.

Напомним, строительство платного путепровода началось с 2019 года, несмотря на протесты активистов. Люди выражали опасение, что его откроют без дополнительного бесплатного проезда для местных жителей.