Депутат Белик: либо будет по-нашему, либо Украина будет терять новые территории

Белик добавил, что если Запад поставит Украине ракеты с дальностью на 100 километров, то ее территория уменьшится на 150 километров.

У западных стран разрушились иллюзии по поводу соблюдения Россией фиктивных договоров по использования ядерного оружия. Об этом в среду, 22 февраля, заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, передает РИА Новости.

Он заявил, что-либо будут соблюдаться условия, поставленные Россией, либо Украина «будет терять новые территории».

«Иллюзии западных стран касательно ядерного оружия и соблюдения нами неинтересных фиктивных стратегических договоров разрушены. Россия заявила на весь мир, что не собирается договариваться с Западом. Либо будет по-нашему, либо мы продолжим до упора, а если мы будем продолжать, то Украина будет терять новые территории», — сказал Белик.

Белик добавил, что если Запад поставит Украине ракеты с дальностью на 100 километров, то ее территория уменьшится на 150 километров.

«Дадут на 200 километров, то Украине уже уменьшаться будет некуда. Это будет выполнено, без сомнения. Сегодня Украины как таковой нет, это буферная зона между нами и агрессивным блоком НАТО. Договоры подписывать с Западом, как показал опыт, бесполезно, поэтому нужно их сложить в папочку и передать в музей, чтобы затем показывать нашим потомкам, что бывает, если договариваться с врагами», — подчеркнул депутат.

Ранее президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил министерству обороны и «Росатому» обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия.