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Bloomberg: США передадут Украине дальнобойные высокоточные бомбы Jdam-ER с GPS-наведением

США передадут Украине дальнобойные высокоточные бомбы Jdam-ER с GPS-наведением. Об этом в среду, 22 февраля, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники в Пентагоне.

Официально эту информацию в Пентагоне не подтвердили.

Бомбы Jdam-ER могут пролетать до 72 км и втрое повышать дальность действия боеприпаса, на который она была установлена. Боеприпасы отправят на Украину в рамках пакета военной помощи, о котором объявили 21 февраля.