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WSJ: председатель КНР Си Цзиньпин приедет в Россию для встречи с Путиным
Си Цзиньпин планирует предостеречь российского лидера от использования ядерного оружия.

Председатель КНР Си Цзиньпин приедет в Россию для встречи с Путиным. Об этом во вторник, 21 февраля, сообщила газета The Wall Street Jornal.

Сообщается, что Пекин намерен играть «более активную роль» в прекращении военного конфликта на Украине. В стране полагают, что приезд китайского лидера «даст импульс к началу многосторонних мирных переговоров». Сам же Си Цзиньпин предостережет Путина от использования ядерного оружия.