Виновник смертельного ДТП в Шиловском районе получил три года колонии-поселения

Авария произошла в декабре 2021 года на 269-м километре М5 «Урал». В ДТП погибли 30-летний пассажир и 18-летняя пассажирка «ВАЗа».

Виновник смертельного ДТП в Шиловском районе получил три года колонии-поселения. Об этом сообщили в пресс-службе районной прокуратуры.

Авария произошла в декабре 2021 года на 269-м километре М5 «Урал». 29-летний житель Старожиловского района без «прав» за рулем «ВАЗ-21074», двигаясь со стороны Шилова в направлении Рязани, не учел метеорологические условия, не справился с управлением и совершил столкновение с «КамАЗом» с полуприцепом «Шмид» (рефрижератор), которым управлял 50-летний житель Ростова-на-Дону.

В ДТП погибли 30-летний пассажир и 18-летняя пассажирка «ВАЗа».

Уголовное дело против водителя легковушки возбудили по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). В суде мужчина полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Ему назначили наказание в виде трех лет колонии-поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок два года.