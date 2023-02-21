В Санкт-Петербурге школьница отравилась угарным газом, принимая ванну
Инцидент произошел в Кировском районе в квартире на улице Зайцева.
В Санкт-Петербурге школьница отравилась угарным газом, принимая ванну. Об этом пишет
Инцидент произошел в Кировском районе в квартире на улице Зайцева. 12-летнюю девочку без сознания в ванне нашла мать. Женщина вызвала скорую помощь, ребенка госпитализировали.
По предварительным данным, девочка отравилась угарным газом в закрытом помещении.
После инцидента квартиру осмотрели следователи и криминалисты. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.