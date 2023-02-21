В Рязанской области 1 марта прозвучат сирены

В Рязанской области 1 марта прозвучат сирены. Об этом во вторник, 21 февраля, предупредила пресс-служба областного правительства.

В регионе пройдет комплексная проверка готовности систем оповещения населения.

«Комплексная проверка системы оповещения плановое мероприятие. Оно проводится ежегодно для оценки исправности технических средств оповещения и каналов связи, необходимых для доведения до населения сигналов о чрезвычайных ситуациях, а также отработки действий всех задействованных служб», — говорится в сообщении пресс-службы.