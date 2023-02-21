В Рязани задержали женщину, объявленную в федеральный розыск

В Рязани задержали женщину, объявленную в федеральный розыск. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Во время патрулирования улиц полицейские заметили женщину, которая, увидев сотрудников в форме, «занервничала и попыталась скрыться». Патрульные проследовали за девушкой и остановили ее.

Документов у женщины не было. Полицейские решили доставить ее в отдел для установления личности.

Выяснилось, что 22-летняя жительница Сапожковского района является фигурантом уголовного дела о краже с банковского счета и объявлена в федеральный розыск.

Позже задержанную передадут инициаторам розыска.