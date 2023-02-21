В Рязани прошел семинар по продвижению региональных брендов

В семинаре «Региональные бренды России — новые точки роста» приняли участие более 60 человек: производители уникальной региональной продукции, сотрудники администраций муниципальных образований Рязанской области, представители бизнес-сообщества.

Рязанский калинник, вырковская игрушка, спасский огурец уже сейчас широко известны за пределами области и могут стать новыми региональными брендами.

Об этом шла речь на семинаре «Региональные бренды России — новые точки роста», организованном Федеральным институтом промышленной собственности, министерством экономического развития Рязанской области и центром «Мой бизнес».

В семинаре приняли участие более 60 человек: производители уникальной региональной продукции, сотрудники администраций муниципальных образований Рязанской области, представители бизнес-сообщества. Спикеры мероприятия — Александр Вислый, советник директора Федерального института промышленной собственности (ФИПС), специалисты ФИПС, кандидаты юридически наук Алексей Сычев и Юлия Турчина.

С приветственным словом к участникам семинара обратилась заместитель министра экономического развития Нина Соломонова: «Региональный бренд — это не просто изделие или продукт, это огромная работа по поиску, возрождению и сохранению культурных традиций региона».

Понятие регионального бренда связывают с географическим местом происхождения товара, обусловливающим его характеристики, качество, репутацию.

Региональные товары, для которых зарегистрированы географические указания (ГУ) и наименования мест происхождения товаров (НМПТ), получают существенные конкурентные преимущества: повышение привлекательности, увеличение узнаваемости, расширение круга потенциальных потребителей.

«В Рязанской области много брендов не просто зарегистрированы, но и известны на всю Россию. Очень важно не просто зарегистрировать бренд, но и популяризировать его. Хочу отметить, например, ваш рязанский леденец. Мы с удовольствием его купили и повезем домой», — рассказал Алексей Сычев.

На сегодняшний день в Рязанской области официально зарегистрированы шесть региональных брендов: «Рязанские узоры», «Михайловское кружево», «Скопинская керамика», «Рязанский леденец», «Кадомский вениз», «Шиловская лоза», но их может и должно стать больше.

Специалисты центра «Мой бизнес» готовы бесплатно оказать помощь на всех этапах регистрации наименования места происхождения товара в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».