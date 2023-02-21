В Рязани пропали двое подростков

Мальчики пропали в пятницу, 17 февраля. С тех пор их местонахождение неизвестно.

В Рязани пропали 15-летний Александр Баев и 16-летний Никита Самохин. Ориентировки на поиск подростков опубликовал поисково-спасательный отряд «Мещера».

Мальчики пропали в пятницу, 17 февраля. С тех пор их местонахождение неизвестно.

Приметы Александра Баева: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы и серые глаза. В день пропажи был в бежевую куртку с капюшоном, темные брюки и светлые кроссовки.

Приметы Никиты Самохина: рост 177 сантиметров, худощавое телосложение, темные волосы и карие глаза. В день пропажи был одет в черную куртку, черные брюки и кроссовки.