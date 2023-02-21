В Ростове-на-Дону два ребенка провалились под лед и утонули

Инцидент произошел вечером в понедельник, 20 февраля, недалеко от лодочной станции на реке Мертвый Донец.

В Ростове-на-Дону два ребенка провалились под лед и утонули. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в региональном управлении МЧС.

Инцидент произошел вечером в понедельник, 20 февраля. К спасателям обратился сторож лодочной станции на реке Мертвый Донец. Мужчина увидел, как под лед провалились двое детей.

Для их поисков привлекли водолазы и полицейские. В 00:25 водолазы подняли из воды тело 12-летней девочки, а в 00:50 — десятилетнего мальчика.