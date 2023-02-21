В России увеличили максимальную планку тарифа за проезд по платным дорогам

В России увеличили максимальную планку тарифа за проезд по платным дорогам. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Планка тарифа увеличилась за проезд по платным федеральным трассам для легковых автомобилей с 3 до 5 рублей за километр, по новым — с 3 до 8 рублей за километр.

Для грузовиков — с 11,57 до 14,25 рублей за километр, по новым платным дорогам — до 25 рублей за километр.