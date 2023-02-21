В Новгородской области три питбуля насмерть загрызли семилетнего мальчика

В Новгородской области три питбуля насмерть загрызли семилетнего мальчика. Об этом во вторник, 21 февраля, пишет «Газета.ру».

Инцидент произошел 20 февраля. По предварительным данным, ребенок был в гостях у друга, в доме которого живут три собаки породы американский питбуль. Взрослых не было дома. В какой-то момент собаки проявили агрессию и набросились на мальчика.

«Второй мальчик пытался остановить собак, но безуспешно. После чего он побежал к соседке, которая вызвала скорую помощь и убрала собак. От полученных повреждений ребенок скончался на месте», — отметили в сообщении.